70% українців отримують пенсію на рівні та за межею бідності, – Лубінець

Водночас, за словами Уповноваженого, викликає занепокоєння зменшення чисельності пенсіонерів в Україні.

Як повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, 70% українців отримують пенсію на рівні та за межею бідності.

За його словами, до нього постійно надходять звернення громадян щодо низького розміру пенсії, невідповідності її розміру до тривалості страхового стажу та соціальної несправедливості при призначенні пенсії, однак майже 70% українців станом на початок 2024 року в Україні отримували пенсію у розмірі нижче та на рівні межі бідності, визначеної ООН для країн Центральної та Східної Європи.

Водночас, зауважує Лубінець, викликає занепокоєння зменшення чисельності пенсіонерів в Україні на майже 400 тисяч.

«Якщо на початку цього року пенсію отримували 10,5 млн осіб, то зараз лише 10,1 млн осіб», - підкреслив Уповноважений.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що робити, якщо в «Дії» не відображається пенсійне посвідчення.

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