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Що робити, якщо в «Дії» не відображається пенсійне посвідчення

07:19, 28 липня 2024
Фахівці Пенсійного фонду пояснили причину і підказали, як діяти.
Що робити, якщо в «Дії» не відображається пенсійне посвідчення
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У Пенсійному фонді відповіли, чому в «Дії» може не відображатися пенсійне посвідчення.

Відповідно до статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійні посвідчення.

Засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Портал Дія») за допомогою мобільного додатка «Дія» може додатково формуватися відображення в електронній формі інформації, що міститься в пенсійному посвідченні. На сьогодні в «Дії» є пенсійні посвідчення, видані з 2014 року.

«Щоб ваше пенсійне посвідчення відображалось засобами «Дія», необхідно подати до Пенсійного фонду України заяву про заміну пенсійного посвідчення», — зазначили в ПФУ.

Подати заяву щодо оформлення / заміни пенсійного посвідчення можна до будь-якого зручного відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Пенсійного фонду України або дистанційно – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

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