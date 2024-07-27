У Вінниці судили двох квартирантів, які побили та пограбували орендарку

Двоє раніше судимих чоловіків вчинили розбійний напад на орендарку житла.

Вінницька окружна прокуратура повідомила, що суд визнав винними двох жителів Черкащини та Херсонщини у вчиненні розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із насильством. Чоловіків, які раніше вже неодноразово притягувалися до відповідальності за розбій, засуджено за злочин, передбачений ч. 4 ст. 187 КК України. Інцидент стався в умовах воєнного стану і був вчинений групою осіб за попередньою змовою.

За даними прокуратури, у вересні 2023 року 50-річний житель Черкащини та 47-річний житель Херсонщини, винаймаючи подобово житло у Вінниці, напали на жінку, яка здала їм квартиру. Зловмисники нанесли їй численні удари по обличчю та тулубу, зв'язали руки і ноги скотчем, а один із них, погрожуючи ножем, наказав мовчати. Після цього нападники заволоділи 6 тис. грн, мобільним телефоном та наручним годинником жертви, а потім втекли з місця події.

Вироком суду підсудним призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією всього належного їм майна. Прокурор довів в суді всі обвинувачення, і підсудні були визнані винними у вчиненні інкримінованих злочинів. До ухвалення вироку чоловіки перебували під вартою.

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