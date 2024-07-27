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У Вінниці судили двох квартирантів, які побили та пограбували орендарку

22:00, 27 липня 2024
Двоє раніше судимих чоловіків вчинили розбійний напад на орендарку житла.
У Вінниці судили двох квартирантів, які побили та пограбували орендарку
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Вінницька окружна прокуратура повідомила, що суд визнав винними двох жителів Черкащини та Херсонщини у вчиненні розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із насильством. Чоловіків, які раніше вже неодноразово притягувалися до відповідальності за розбій, засуджено за злочин, передбачений ч. 4 ст. 187 КК України. Інцидент стався в умовах воєнного стану і був вчинений групою осіб за попередньою змовою.

За даними прокуратури, у вересні 2023 року 50-річний житель Черкащини та 47-річний житель Херсонщини, винаймаючи подобово житло у Вінниці, напали на жінку, яка здала їм квартиру. Зловмисники нанесли їй численні удари по обличчю та тулубу, зв'язали руки і ноги скотчем, а один із них, погрожуючи ножем, наказав мовчати. Після цього нападники заволоділи 6 тис. грн, мобільним телефоном та наручним годинником жертви, а потім втекли з місця події.

Вироком суду підсудним призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією всього належного їм майна. Прокурор довів в суді всі обвинувачення, і підсудні були визнані винними у вчиненні інкримінованих злочинів. До ухвалення вироку чоловіки перебували під вартою.

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