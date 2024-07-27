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В Виннице судили двух квартирантов, которые избили и ограбили арендатора

22:00, 27 июля 2024
Двое ранее судимых мужчин совершили разбойное нападение на арендатора жилья.
В Виннице судили двух квартирантов, которые избили и ограбили арендатора
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Винницкая окружная прокуратура сообщила, что суд признал виновными двух жителей Черкасской и Херсонской областей в совершении разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом, соединенного с насилием. Мужчины, которые ранее уже неоднократно привлекались к ответственности за разбой, осуждены за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 187 УК Украины. Инцидент произошел в условиях военного положения и был совершен группой лиц по предварительному сговору.

По данным прокуратуры, в сентябре 2023 года 50-летний житель Черкасской области и 47-летний житель Херсонщины, снимая посуточно жилье в Виннице, напали на женщину, которая сдала им квартиру. Злоумышленники нанесли ей многочисленные удары по лицу и туловищу, связали руки и ноги скотчем, а один из них, угрожая ножом, приказал молчать. После этого нападавшие завладели 6 тыс. грн, мобильным телефоном и наручными часами жертвы, а затем скрылись с места происшествия.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией всего принадлежащего им имущества. Прокурор доказал в суде все обвинения, и подсудимые были признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. До вынесения приговора мужчины находились под стражей.

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