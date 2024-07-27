На предприятии произошел несчастный случай: каковы действия работодателя

Действия руководителя работ и работодателя в случае несчастного случая на предприятии.

Пенсионный фонд Украины напомнил действия руководителя работ и работодателя в случае несчастного случая на предприятии.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве проводятся в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональными заболеваниями и авариями на производстве, утвержденным постановлением КМУ от 17.04.2019 № 337.

Если произошел несчастный случай на производстве:

Руководитель работ / уполномоченное лицо:

срочно организует оказание первой домедицинской помощи потерпевшему и обеспечивает в случае необходимости его направление в учреждение здравоохранения;

сообщает работодателю о несчастном случае;

обеспечивает сохранность рабочего места/оборудования пострадавшего до прибытия комиссии по расследованию несчастного случая;

Работодатель:

предоставляет уполномоченным органам уведомления о несчастном случае;

создает комиссию по расследованию несчастного случая и создает надлежащие условия для ее работы;

рассматривает материалы расследования несчастного случая;

утверждает подготовленный комиссией Акт несчастного случая, направляет его и прилагаемые к нему документы уполномоченным органам и учреждениям, потерпевшему, членам его семьи;

издает приказ о принятии мер по предотвращению подобных несчастных случаев и составляет сведения о последствиях несчастного случая.

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