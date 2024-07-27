На предприятии произошел несчастный случай: каковы действия работодателя

19:18, 27 июля 2024
Действия руководителя работ и работодателя в случае несчастного случая на предприятии.
Пенсионный фонд Украины напомнил действия руководителя работ и работодателя в случае несчастного случая на предприятии.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве проводятся в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональными заболеваниями и авариями на производстве, утвержденным постановлением КМУ от 17.04.2019 № 337.
Если произошел несчастный случай на производстве:
Руководитель работ / уполномоченное лицо:
- срочно организует оказание первой домедицинской помощи потерпевшему и обеспечивает в случае необходимости его направление в учреждение здравоохранения;
- сообщает работодателю о несчастном случае;
- обеспечивает сохранность рабочего места/оборудования пострадавшего до прибытия комиссии по расследованию несчастного случая;
Работодатель:
- предоставляет уполномоченным органам уведомления о несчастном случае;
- создает комиссию по расследованию несчастного случая и создает надлежащие условия для ее работы;
- рассматривает материалы расследования несчастного случая;
- утверждает подготовленный комиссией Акт несчастного случая, направляет его и прилагаемые к нему документы уполномоченным органам и учреждениям, потерпевшему, членам его семьи;
- издает приказ о принятии мер по предотвращению подобных несчастных случаев и составляет сведения о последствиях несчастного случая.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.