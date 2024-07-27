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На предприятии произошел несчастный случай: каковы действия работодателя

19:18, 27 июля 2024
Действия руководителя работ и работодателя в случае несчастного случая на предприятии.
На предприятии произошел несчастный случай: каковы действия работодателя
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Пенсионный фонд Украины напомнил действия руководителя работ и работодателя в случае несчастного случая на предприятии.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве проводятся в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональными заболеваниями и авариями на производстве, утвержденным постановлением КМУ от 17.04.2019 № 337.

Если произошел несчастный случай на производстве:

Руководитель работ / уполномоченное лицо:

  • срочно организует оказание первой домедицинской помощи потерпевшему и обеспечивает в случае необходимости его направление в учреждение здравоохранения;
  • сообщает работодателю о несчастном случае;
  • обеспечивает сохранность рабочего места/оборудования пострадавшего до прибытия комиссии по расследованию несчастного случая;

Работодатель:

  • предоставляет уполномоченным органам уведомления о несчастном случае;
  • создает комиссию по расследованию несчастного случая и создает надлежащие условия для ее работы;
  • рассматривает материалы расследования несчастного случая;
  • утверждает подготовленный комиссией Акт несчастного случая, направляет его и прилагаемые к нему документы уполномоченным органам и учреждениям, потерпевшему, членам его семьи;
  • издает приказ о принятии мер по предотвращению подобных несчастных случаев и составляет сведения о последствиях несчастного случая.

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