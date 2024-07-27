30 тысяч гривен за помощь в уклонении от службы: подозревают заведующего отделением одного из медучреждений Днепропетровщины

За «вознаграждение» он пообещал повлиять на принятие решения должностными лицами ВКК о наличии у мужчины хронического заболевания и в дальнейшем направлении на МСЭК для присвоения соответствующей группы инвалидности.

Заведующего отделением одного из медучреждений Днепропетровщины подозревают в получении взятки за «решение вопроса» об уклонении от военной службы. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Криворожской восточной окружной прокуратуры сообщено о подозрении заведующему отделением одного из медучреждений Криворожского района по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины) », - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый получил от подлежащего мобилизации местного жителя неправомерную выгоду в размере 30 тысяч гривен.

За «вознаграждение» он пообещал повлиять на принятие решения должностными лицами врачебно-консультативной комиссии о наличии у мужчины хронического заболевания и в дальнейшем направлении на МСЭК для присвоения соответствующей группы инвалидности.

Это позволило бы мужчине получить отсрочку от мобилизации.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобиле подозреваемого были изъяты документация, мобильные телефоны, черновые записи, денежные средства.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.

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