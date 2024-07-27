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В Польше погоня полиции закончилась ДТП, в котором пострадали 11 человек

18:05, 27 июля 2024
Погоня полиции закончилась 11 пострадавшими, а водитель-беглец в розыске.
В Польше погоня полиции закончилась ДТП, в котором пострадали 11 человек
Источник фото: RMF FM
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В польском городе Щецина во время полицейского преследования произошла серьезная авария, в результате которой пострадали 11 человек. Происшествие произошло на перекрестке улиц Batalionów Chłopskich и Jaśminowa возле кольца Ułanów Podolskich. Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел, когда полиция преследовала водителя, который не остановился для проверки. Во время погони полицейский автомобиль столкнулся с городским автобусом. В результате столкновения пострадали 11 человек, среди которых двое полицейских и трое детей.

По словам пресс-секретаря Воеводской станции скорой помощи в Щецине Натальи Дорохович, девять пострадавших доставлены в больницу. Они имели травмы головы, конечностей и груди, среди которых 8-летний и 14-летний подростки. Еще двум пациентам, 47-летнему мужчине и 14-летнему подростку, оказали необходимую медицинскую помощь на месте, и госпитализация им не понадобилась.

На месте происшествия работали четыре бригады пожарных и 11 бригад спасателей. Полицейским, которых зажало в автомобиле, также была оказана помощь.

Водителю, которого преследовала полиция, удалось скрыться. Его поиски продолжаются.

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