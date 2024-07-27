У Польщі погоня поліції закінчилася ДТП, у якій постраждали 11 осіб

Погоня поліції закінчилася 11 постраждалими, а водій-утікач у розшуку.

Джерело фото: RMF FM

У польському місті Щецина під час поліцейського переслідування сталася серйозна аварія, внаслідок якої постраждали 11 людей. Подія відбулася на перехресті вулиць Batalionów Chłopskich і Jaśminowa біля кільця Ułanów Podolskich. Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався, коли поліція переслідувала водія, який не зупинився для перевірки. Під час погоні поліцейський автомобіль зіткнувся з міським автобусом. У результаті зіткнення постраждали 11 осіб, серед яких двоє поліцейських і троє дітей.

За словами речниці Воєводської станції швидкої допомоги в Щецині Наталії Дорохович, дев’ять постраждалих доставлено до лікарні. Вони мали травми голови, кінцівок і грудей, серед яких 8-річний та 14-річний підлітки. Ще двом пацієнтам, 47-річному чоловікові та 14-річному підлітку, надали необхідну медичну допомогу на місці, і госпіталізація їм не знадобилася.

На місці події працювали чотири бригади пожежників та 11 бригад рятувальників. Поліцейським, яких затисло в автомобілі, також була надана допомога.

Водію, якого переслідувала поліція, вдалося втекти. Його пошуки тривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.