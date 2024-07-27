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На Сумщині повідомлено про підозру медикам, які сприяли незаконному переправленню військовозобов’язаних

21:47, 27 липня 2024
За встановлення фіктивних діагнозів ухилянти сплачували до 10 тисяч доларів.
На Сумщині повідомлено про підозру медикам, які сприяли незаконному переправленню військовозобов’язаних
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Правоохоронці Сумщини повідомили про підозру ще двом медикам, які сприяли незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру директорові з організації надання медичної допомоги однієї з лікарень м. Дніпро за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, підбурювання до видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 332 ч. 4 ст. 27/ч. 1 ст. 366 КК України).

Лікарка-інфекціоністка дніпровської лікарні відповідатиме за несанкціоновану зміну інформації, складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України).

Зазначається, що житель міста Білопілля організував схему ухилення від мобілізації.

Зокрема, він влаштовував військовослужбовців або військовозобов’язаних в медичні заклади Дніпропетровської області. Після нібито лікування пацієнти отримували виписки із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності у них серйозних захворювань.

У подальшому це було підставою для визнання осіб непридатними до військової служби, відтак ухилянти могли виїжджати за межі України.

7 лютого 2024 року йому було повідомлено про підозру. Також у березні 2024 року повідомлено про підозру завідувачці інфекційного відділення одного з медичних закладів Дніпропетровської області, яка за неправомірну вигоду вносила до офіційних документів завідомо неправдивих відомості про стан здоров’я військовозобов’язаних.

У ході слідства встановлено також причетність іще двох медиків із м. Дніпро до зазначеної схеми. Загалом за встановлення фіктивних діагнозів ухилянти сплачували до 10 тисяч доларів.

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