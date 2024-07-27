На Сумщині повідомлено про підозру медикам, які сприяли незаконному переправленню військовозобов’язаних

За встановлення фіктивних діагнозів ухилянти сплачували до 10 тисяч доларів.

Правоохоронці Сумщини повідомили про підозру ще двом медикам, які сприяли незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру директорові з організації надання медичної допомоги однієї з лікарень м. Дніпро за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, підбурювання до видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 332 ч. 4 ст. 27/ч. 1 ст. 366 КК України).

Лікарка-інфекціоністка дніпровської лікарні відповідатиме за несанкціоновану зміну інформації, складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України).

Зазначається, що житель міста Білопілля організував схему ухилення від мобілізації.

Зокрема, він влаштовував військовослужбовців або військовозобов’язаних в медичні заклади Дніпропетровської області. Після нібито лікування пацієнти отримували виписки із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності у них серйозних захворювань.

У подальшому це було підставою для визнання осіб непридатними до військової служби, відтак ухилянти могли виїжджати за межі України.

7 лютого 2024 року йому було повідомлено про підозру. Також у березні 2024 року повідомлено про підозру завідувачці інфекційного відділення одного з медичних закладів Дніпропетровської області, яка за неправомірну вигоду вносила до офіційних документів завідомо неправдивих відомості про стан здоров’я військовозобов’язаних.

У ході слідства встановлено також причетність іще двох медиків із м. Дніпро до зазначеної схеми. Загалом за встановлення фіктивних діагнозів ухилянти сплачували до 10 тисяч доларів.

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