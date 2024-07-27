В Сумской области сообщено о подозрении медикам, способствовавшим незаконной переправке военнообязанных

За установление фиктивных диагнозов уклонисты платили до 10 тысяч долларов.

Правоохранители Сумщины сообщили о подозрении еще двум медикам, способствовавшим незаконной переправке военнообязанных через границу. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Так, сообщено о подозрении директору по организации оказания медицинской помощи одной из больниц г. Днепр по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, подстрекательству к выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 2 ст. 332 ч. 4 ст. 27 /ч. 1 ст.

Врач-инфекционист днепровской больницы будет отвечать за несанкционированное изменение информации, составление и выдачу заведомо ложных официальных документов (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Отмечается, что житель города Белополье организовал схему уклонения от мобилизации.

В частности, он устраивал военнослужащих или военнообязанных в медицинские учреждения Днепропетровской области. После лечения пациенты получали выписки с заведомо ложными сведениями о наличии у них серьезных заболеваний.

В дальнейшем это было основанием для признания лиц непригодными к военной службе, поэтому уклонявшиеся могли выезжать за пределы Украины.

7 февраля 2024 года ему было доложено о подозрении. Также в марте 2024 года сообщено о подозрении заведующей инфекционным отделением одного из медицинских учреждений Днепропетровской области, которая за неправомерную выгоду вносила в официальные документы заведомо ложные сведения о состоянии здоровья военнообязанных.

В ходе следствия установлена ​​также причастность еще двух медиков из г. Днепра к указанной схеме. В общей сложности за установление фиктивных диагнозов уклонисты платили до 10 тысяч долларов.

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