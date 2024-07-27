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Как китайские производители электромобилей обходят пошлины ЕС: подробности

17:47, 27 июля 2024
Новые пошлины стимулируют локализацию производства.
Как китайские производители электромобилей обходят пошлины ЕС: подробности
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Китайские производители электромобилей активно расширяют свою деятельность в Европе, чтобы избежать влияния новых пошлин ЕС, которые направлены на уменьшение их ценового преимущества над местными производителями. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз повысил пошлины на китайские электромобили до 48%, что заставило новое поколение китайских производителей экологически чистых автомобилей объединяться с местной промышленностью. Это позволит их автомобилям считаться местными, а не импортированными, что поможет избежать повышения цен для потребителей или убыточности.

Chery Automobile Co. совместно с испанской Ebro-EV Motors вскоре представит модель Omoda E5. В Польше городские автомобили T03 от китайского производителя Leapmotor уже сходят с конвейера, принадлежащего Stellantis NV, производителю Jeep и Fiat. Тем временем, BYD Co. объявила о планах создания собственного завода в Венгрии, а также рассматривает возможность строительства еще одного завода в Турции.

Chery планирует начать производство на бывшем заводе Nissan Motor Co. вблизи порта Барселоны до конца года. В сотрудничестве с Ebro, они планируют производить 150 000 автомобилей ежегодно на испанском заводе до 2029 года. Автомобили будут собирать из частично разобранных комплектов, что позволит избежать пошлин ЕС, которые применяются к готовым автомобилям.

Европейская комиссия еще выясняет, как новые тарифы будут применяться к совместным предприятиям, которые не были частью антисубсидийного расследования. Это лишь одно из направлений глобального торгового спора. США уже ввели пошлины на китайский импорт электромобилей, которые могут достигать 100%. ЕС занял более мягкую позицию, ведь ему нужны дешевые электромобили для достижения цели по прекращению продаж авто с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году.

Несмотря на то, что китайские производители электромобилей в настоящее время занимают менее 10% рынка в Европе, этот регион является самой прибыльной торговой точкой для таких компаний, как Nio Inc. и Xpeng Inc. Китайские компании ищут пути обхода европейских тарифов, чтобы избежать потерь прибыли или увеличения цен для клиентов. По данным BloombergNEF, ориентировочная маржа для государственного SAIC MG4 EV может упасть с 25% до всего 1%.

Производители уже ведут переговоры с европейскими правительствами о строительстве заводов. SAIC рассматривает возможность создания производственной площадки в Испании. Volvo Car AB, шведский производитель автомобилей, принадлежащий Geely, ускорил планы по производству новой модели EX30 в Бельгии. Leapmotor этим летом начал сборку полностью электрического T03 в Польше на производственной площадке, принадлежащей Stellantis.

Локализация производства в Европе может привлечь производителей автомобильных запчастей. Аналитик Citigroup Харальд Хендриксе отметил, что есть много возможностей для партнерства в условиях давления расходов: «Вскоре все европейцы будут делать какие-то китайские автомобили, то ли в Китае, то ли в Европе», - отметил он.

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