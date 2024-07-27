В Почаевской лавре исчезла часть икон, – результаты проверок

Комиссия МКИП выявила многочисленные нарушения в сохранении государственного имущества Свято-Успенской Почаевской лавры.

Комиссия Министерства культуры и информационной политики во время проверки сохранности государственного имущества Свято-Успенской Почаевской лавры на Тернопольщине, которое находится в безвозмездном пользовании УПЦ МП, выявила многочисленные нарушения. Об этом говорится в отчете комиссии, пишет Укринформ.

Согласно отчету, пользователь не соблюдал требования Закона Украины «Об охране культурного наследия», в частности п.1 ст. 26 относительно обязательного получения разрешений на консервацию, реставрацию, музеефикацию, ремонт и приспособление памятников национального значения. Также были нарушены требования ст. 24 о недопустимости изменений памятников. Было выявлено, что пользователь самовольно осуществил ремонтные работы, пристройки, изменение конструктивных элементов и отделки памятников без соответствующих разрешений и научно-проектной документации. Это привело к ненадлежащему содержанию памятников и потере аутентичных элементов, а также увеличению нагрузки на их конструкции.

Комиссия обнаружила пристройку тамбура к центральному входу в Успенский собор, пристройку мансардного типа на третьем этаже памятника «Монастырские кельи», а также пристройку к Надвратному комплексу, которую используют как столовую для паломников. Кроме этого, зафиксировано обновление и/или очистка стенописей и икон, замену паникадила в Успенском соборе, изменения в стенописях и проведение ремонтных работ в галереях и Пещерном храме Преподобного Иова и церкви Преподобных Антония и Феодосия.

Проверка состояния сохранности произведений иконописи выявила отсутствие значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным в 1967 году. Также было обнаружено другое недвижимое имущество на территории Почаевской лавры, которое не было указано в договоре о безвозмездном пользовании.

Специалисты областного управления ГСЧС при обследовании территории лавры обнаружили нарушения требований пожарной безопасности и невыполнение мероприятий по устранению нарушений, зафиксированных во время плановой проверки в 2019 году. Согласно информации ГУ ГСЧС в Тернопольской области, пользователь с 2004 года системно и сознательно не выполняет требования по пожарной безопасности.

Комиссия МКИП рекомендовала Кременецко-Почаевскому заповеднику провести до 1 декабря инвентаризацию шести объектов, которые были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Почаевской лавре, и поставить вопрос о прекращении действия договора в судебном порядке по факту невыполнения основных требований по сохранению памятников национального значения - объектов государственной собственности и их территорий.

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