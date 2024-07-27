Практика судов
  1. В Украине

В Почаевской лавре исчезла часть икон, – результаты проверок

18:41, 27 июля 2024
Комиссия МКИП выявила многочисленные нарушения в сохранении государственного имущества Свято-Успенской Почаевской лавры.
В Почаевской лавре исчезла часть икон, – результаты проверок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комиссия Министерства культуры и информационной политики во время проверки сохранности государственного имущества Свято-Успенской Почаевской лавры на Тернопольщине, которое находится в безвозмездном пользовании УПЦ МП, выявила многочисленные нарушения. Об этом говорится в отчете комиссии, пишет Укринформ.

Согласно отчету, пользователь не соблюдал требования Закона Украины «Об охране культурного наследия», в частности п.1 ст. 26 относительно обязательного получения разрешений на консервацию, реставрацию, музеефикацию, ремонт и приспособление памятников национального значения. Также были нарушены требования ст. 24 о недопустимости изменений памятников. Было выявлено, что пользователь самовольно осуществил ремонтные работы, пристройки, изменение конструктивных элементов и отделки памятников без соответствующих разрешений и научно-проектной документации. Это привело к ненадлежащему содержанию памятников и потере аутентичных элементов, а также увеличению нагрузки на их конструкции.

Комиссия обнаружила пристройку тамбура к центральному входу в Успенский собор, пристройку мансардного типа на третьем этаже памятника «Монастырские кельи», а также пристройку к Надвратному комплексу, которую используют как столовую для паломников. Кроме этого, зафиксировано обновление и/или очистка стенописей и икон, замену паникадила в Успенском соборе, изменения в стенописях и проведение ремонтных работ в галереях и Пещерном храме Преподобного Иова и церкви Преподобных Антония и Феодосия.

Проверка состояния сохранности произведений иконописи выявила отсутствие значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным в 1967 году. Также было обнаружено другое недвижимое имущество на территории Почаевской лавры, которое не было указано в договоре о безвозмездном пользовании.

Специалисты областного управления ГСЧС при обследовании территории лавры обнаружили нарушения требований пожарной безопасности и невыполнение мероприятий по устранению нарушений, зафиксированных во время плановой проверки в 2019 году. Согласно информации ГУ ГСЧС в Тернопольской области, пользователь с 2004 года системно и сознательно не выполняет требования по пожарной безопасности.

Комиссия МКИП рекомендовала Кременецко-Почаевскому заповеднику провести до 1 декабря инвентаризацию шести объектов, которые были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Почаевской лавре, и поставить вопрос о прекращении действия договора в судебном порядке по факту невыполнения основных требований по сохранению памятников национального значения - объектов государственной собственности и их территорий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бесспорное право на отсрочку не освобождает мужчину от прохождения ВЛК при обновлении данных – позиция суда

Мужчина отмечал, что в ТЦК отказали в предоставлении отсрочки и требовали пройти ВЛК, хотя у него было на отсрочку бесспорное право, ведь на войне погиб его родной брат – что решил суд.

Регистраторы и нотариусы смогут вносить сведения в Реестр недвижимости без подтверждения от БТИ, если доступ к архивам утрачен

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который упростит регистрацию права собственности на недвижимость гражданам, имеющим бумажный оригинал правоустанавливающего документа, но в электронном Реестре недвижимости отсутствуют соответствующие данные.

Валентина Симоненко сохранила статус судьи в отставке: СБУ не нашла доказательств получения гражданства РФ

Высший совет правосудия отказал общественным активистам в прекращении отставки судьи Верховного Суда.

ТЦК не может «задним числом» штрафовать обновивших данные мужчин за непостановку на военный учет в предыдущие годы

Решения судов свидетельствуют, что ТЦК не может штрафовать мужчин, приходивших в ТЦК обновлять данные, за непостановку на военный учет «задним числом».

У предпринимателей смогут арестовать имущество в случае отказа налоговикам в присутствии при инвентаризации – законопроект Кабмина

Налогоплательщики должны будут провести инвентаризацию в присутствии налоговиков, а если откажут – их ждет арест имущества.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду