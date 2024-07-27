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У Почаївській лаврі зникла частина ікон, – результати перевірок

18:41, 27 липня 2024
Комісія МКІП виявила численні порушення у збереженні державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври.
У Почаївській лаврі зникла частина ікон, – результати перевірок
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Комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, виявила численні порушення. Про це йдеться у звіті комісії, пише Укрінформ.

Згідно зі звітом, користувач не дотримувався вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», зокрема п.1 ст. 26 щодо обов'язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт та пристосування пам'яток національного значення. Також були порушені вимоги ст. 24 щодо недопустимості змін пам'яток. Було виявлено, що користувач самовільно здійснив ремонтні роботи, прибудови, зміну конструктивних елементів та опорядження пам'яток без відповідних дозволів та науково-проєктної документації. Це призвело до неналежного утримання пам'яток та втрати автентичних елементів, а також збільшення навантаження на їх конструкції.

Комісія виявила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам'ятки «Монастирські келії», а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан. Окрім цього, зафіксовано оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова і церкві Преподобних Антонія та Феодосія.

Перевірка стану збереження творів іконопису виявила відсутність значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним у 1967 році. Також було виявлено інше нерухоме майно на території Почаївської лаври, яке не було зазначене у договорі про безоплатне користування.

Фахівці обласного управління ДСНС під час обстеження території лаври виявили порушення вимог пожежної безпеки та невиконання заходів для усунення порушень, зафіксованих під час планової перевірки у 2019 році. Згідно з інформацією ГУ ДСНС у Тернопільській області, користувач з 2004 року системно і свідомо не виконує вимоги щодо пожежної безпеки.

Комісія МКІП рекомендувала Кременецько-Почаївському заповіднику провести до 1 грудня інвентаризацію шести об'єктів, які були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Почаївській лаврі, та порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам'яток національного значення - об'єктів державної власності та їх територій.

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