Нацбанк презентував нову пам'ятну монету, присвячену українським медикам: фото

НБУ випустив в обіг нову пам'ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!», присвячену самовідданій праці медичних працівників України.

Національний банк України презентував нову пам'ятну монету, присвячену медикам. Про це повідомляє НБУ.

Презентація монети «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» відбулась у дитячій лікарні «Охматдит».

Презентували нову пам’ятну монету голова НБУ Андрій Пишний та генеральний директор НДСЛ «Охматдит» Володимир Жовнір. Вони вручили перші пам’ятні монети працівникам Охматдиту, відзначеним за багаторічну працю та професійні заслуги.

«Ми презентуємо нашу нову монету в Охматдиті – найбільшій дитячій лікарні України, яка, окрім неймовірної професійної енергії, має для країни визначне символічне значення. Це серце, яке б’ється для усієї країни, для кожної дитини. На жаль, кадри сучасної України – це лікар, який щойно робив операцію чотиримісячному малюку, а після удару російської ракети у закривавленому одязі розбирає завали. Важливо, щоб такі історії українців – неймовірних та сильних – звучали та залишалися у пам’яті. Вони не шукають слави, але як ніхто заслуговують на визнання. Саме їм ми присвячуємо нову пам’ятну монету. Все зруйноване, ми відбудуємо. Ворог може понівечити бетонні стіни, але ніколи не зруйнує характер українців», – сказав Андрій Пишний.

Голова Нацбанку повідомив, що працівники НБУ перерахували свою денну зарплату, зібравши близько 6,6 млн грн, які будуть передані на відновлення та відбудову цього всесвітньовідомого медичного центру.

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України.

Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис УКРАЇНА, праворуч від напису малий Державний Герб України. Під бинтом унизу праворуч – номінал монети 5, графічний знак гривні ₴ та рік карбування монети 2024, унизу ліворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі – у центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, який зцілює і тамує біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах. Дизайн монети створили художники мистецької групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Придбати пам’ятну монету можна буде з 30 липня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 30 тисяч штук пам’ятних монет, із них у перший день продажу будуть доступні 20 тисяч штук.

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