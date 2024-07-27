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6 тисяч доларів за гідрокостюм і ласти: на Вінниччині судитимуть чоловіків, які намагались переправити військовозобо’язаного до Молдови

15:59, 27 липня 2024
Зловмисники мали намір незаконно переправити чоловіка через річку Дністер на територію Молдови.
6 тисяч доларів за гідрокостюм і ласти: на Вінниччині судитимуть чоловіків, які намагались переправити військовозобо’язаного до Молдови
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Судитимуть чотирьох жителей Вінниччини, які сприяли нелегальній втечі війсковозобов’язаного за кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 4-х жителів Вінниччини за обвинуваченням в організації та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що правопорушники за 6 тисяч доларів зобов’язувалися сприяти незаконному перетину через державний кордон жителю Вінницького району.

Зазначається, що зловмисники повідомили військовозобов’язаному заздалегідь розроблений маршрут, умови та порядок дій під час переправлення через держкордон, а також для цих цілей приготували гідрокостюм та ласти.

Реалізовуючи свій злочинний намір вони з Вінниці, з пересадкою неподалік Тульчинського району, автомобілями привезли військовозобов’язаного у місто Ямпіль. Там вони мали намір  незаконно переправити чоловіка через річку Дністер на територію Республіки Молдова.

Затримали 2-х чоловіків під час руху в напрямку державного кордону України з Республікою Молдова.

Під час досудового розслідування за результатами проведених негласних слідчих дій ще двом правопорушникам повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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