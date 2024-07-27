6 тисяч доларів за гідрокостюм і ласти: на Вінниччині судитимуть чоловіків, які намагались переправити військовозобо’язаного до Молдови

Судитимуть чотирьох жителей Вінниччини, які сприяли нелегальній втечі війсковозобов’язаного за кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.
Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 4-х жителів Вінниччини за обвинуваченням в організації та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).
Встановлено, що правопорушники за 6 тисяч доларів зобов’язувалися сприяти незаконному перетину через державний кордон жителю Вінницького району.
Зазначається, що зловмисники повідомили військовозобов’язаному заздалегідь розроблений маршрут, умови та порядок дій під час переправлення через держкордон, а також для цих цілей приготували гідрокостюм та ласти.
Реалізовуючи свій злочинний намір вони з Вінниці, з пересадкою неподалік Тульчинського району, автомобілями привезли військовозобов’язаного у місто Ямпіль. Там вони мали намір незаконно переправити чоловіка через річку Дністер на територію Республіки Молдова.
Затримали 2-х чоловіків під час руху в напрямку державного кордону України з Республікою Молдова.
Під час досудового розслідування за результатами проведених негласних слідчих дій ще двом правопорушникам повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.
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