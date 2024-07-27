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Мінʼюст підтвердив, що нові правила прийому в аспірантуру — законні

14:11, 27 липня 2024
Міністерство провело перевірку законності нових правил вступу в аспірантуру.
Мінʼюст підтвердив, що нові правила прийому в аспірантуру — законні
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Міністерство юстиції після перевірки законності змін щодо порядку вступу в аспірантуру підтвердило, що вони є правомірними. Про це повідомляє Міносвіти.

У МОН зазначили, що у мережі почала поширюватися інформація щодо того, що Державна регуляторна служба сумнівається у правомірності наказів МОН щодо скасування вступу в аспірантуру на денну форму за контрактом у 2024 році, а також тимчасові цьогорічні обмеження на переведення і поновлення.

Відтак, після звернення регулятора, Мін’юст провів перевірку. Результати показали, що ці накази та рішення є законними. 

«Рішення МОН щодо змін до порядку вступу в аспірантуру є законними. Це підтвердило Міністерство юстиції України за результатами перевірки», - зазначили у Міносвіти.

У відомстві додали, що таким чином будь-які обставини та підстави для скасування рішень МОН - відсутні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у МОН повідомили, що у 2024 році скасовано вступ на денну форму навчання в аспірантурі за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі, щоб, як зазначили в МОН, «навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації».

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах.

Крім того, аспірантам, які вступили у 2022 році, доведеться скласти спеціальні державні іспити, щоб довести, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі.

За словами голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлії Гришиної, державний залік з іноземної та української мов допоможе «відфільтрувати людей, які знають мови на недостатньому рівні».

Додамо, що аспіранти-контрактники не втратять бронь від мобілізації, проте в МОН назвали нюанс.

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