Минюст подтвердил, что новые правила приема в аспирантуру — законны

Министерство провело проверку законности новых правил поступления в аспирантуру.

Министерство юстиции после проверки законности изменений относительно порядка поступления в аспирантуру подтвердило, что они правомерны. Об этом сообщает Минобразования.

В МОН отметили, что в сети начала распространяться информация о том, что Государственная регуляторная служба сомневается в правомерности приказов МОН об отмене поступления в аспирантуру на дневную форму по контракту в 2024 году, а также временные ограничения на перевод и возобновление.

После обращения регулятора Минюст провел проверку. Результаты показали, что эти приказы и решения законны.

«Решение МОН об изменениях в порядке поступления в аспирантуру законны. Это подтвердило Министерство юстиции Украины по результатам проверки», - отметили в Минобразования.

В ведомстве добавили, что таким образом какие-либо обстоятельства и основания для отмены решений МОН отсутствуют.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в МОН сообщили, что в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения в аспирантуре по контракту и откорректированы правила о возобновлении обучения в аспирантуре, чтобы, как отметили в МОН, «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избежания мобилизации».

Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах.

Кроме того, аспирантам, поступившим в 2022 году, придется сдать специальные государственные экзамены, чтобы доказать, что они действительно продолжают свое обучение в аспирантуре.

По словам председателя подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлии Гришиной, государственный зачет по иностранному и украинскому языкам поможет «отфильтровать людей, которые знают языки на недостаточном уровне».

Добавим, что аспиранты-контрактники не потеряют брони от мобилизации, однако в МОН назвали нюанс.

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