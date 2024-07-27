Дональд Трамп заявил, что полностью восстановился после покушения и снял повязку с уха

Трамп заявил, что уже восстановился после покушения на него и снял последнюю повязку с уха, раненого в результате стрельбы.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые появился на публике без повязки на правом ухе после покушения и заявил, что полностью восстановился. Об этом сообщает Bloomberg.

«Как видите, я хорошо поправился и фактически только что снял последнюю повязку с уха», - сказал он во время выступления на мероприятии во Флориде 26 июля.

Выступление Трампа в пятницу прошло в закрытом помещении. После стрельбы штаб республиканца еще не проводил митинги на открытом пространстве.

Издание отмечает, что речь Трампа стала частью всплеска предвыборной активности республиканца за последнюю неделю, ведь он готовится к противостоянию с новым оппонентом после выхода президента США Джо Байдена из избирательной гонки. Трамп перешел в наступление против потенциального кандидата от Демократической партии и действующего вице-президента Камалы Харрис.

Как сообщалось, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании.

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