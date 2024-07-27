Некоторые украинцы могут выйти на заслуженный отдых раньше 60-ти лет.

Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины объяснили, имеет ли право на досрочную пенсию лицо, усыновившее ребенка с инвалидностью.

Согласно пункту 3 статьи 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавших их до указанного возраста, имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

При наличии документов о рождении ребенка, где лицо указано матерью, документов о признании его ребенком с инвалидностью до достижения 6-летнего возраста и при наличии необходимого страхового стажа, может быть назначена досрочная пенсия по возрасту.

Ранее стало известно, кто из пенсионеров может получить около 1000 гривен доплаты.

Также сообщалось, какой стаж требуется для получения социальной пенсии в 2024 году и как ее оформить.

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