Государственная служба по труду разъяснила, кто может воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений.
Упрощенный режим регулирования трудовых отношений применяется к возникающим трудовым отношениям:
Упрощенный режим может на добровольной основе применяться в отношениях между работниками и работодателями, имеющими право на его использование.
Такой режим может применяться в отношениях между работниками и работодателями исключительно на добровольных началах.
Ранее сообщалось, какую сумму отчислений может удерживать работодатель с заработной платы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.