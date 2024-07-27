Такой режим может применяться в отношениях между работниками и работодателями исключительно на добровольной основе.

Государственная служба по труду разъяснила, кто может воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений.

Упрощенный режим регулирования трудовых отношений применяется к возникающим трудовым отношениям:

между работником и работодателем, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с законом со средним количеством работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек;

между работодателем и работником, размер заработной платы которого за месяц составляет более восьми размеров минимальной заработной платы, установленной законом.

Упрощенный режим может на добровольной основе применяться в отношениях между работниками и работодателями, имеющими право на его использование.

Такой режим может применяться в отношениях между работниками и работодателями исключительно на добровольных началах.

Ранее сообщалось, какую сумму отчислений может удерживать работодатель с заработной платы.

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