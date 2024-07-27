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Хто може скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин

15:41, 27 липня 2024
Такий режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями виключно на добровільних засадах.
Хто може скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин
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Державна служба з питань праці роз’яснила, хто може скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин.

Спрощений режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин, що виникають:

  • між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;
  • між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Спрощений режим може на добровільних засадах застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають право на його використання.

Також такий режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями виключно на добровільних засадах.

Раніше ми писали, яку суму відрахувань може утримувати роботодавець із заробітної плати.

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