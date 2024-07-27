Державна служба з питань праці роз’яснила, хто може скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин.
Спрощений режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин, що виникають:
Спрощений режим може на добровільних засадах застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають право на його використання.
Також такий режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями виключно на добровільних засадах.
Раніше ми писали, яку суму відрахувань може утримувати роботодавець із заробітної плати.
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