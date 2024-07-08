Держпраці нагадує, яку суму відрахувань може утримувати роботодавець із заробітної плати

Під час кожної виплати заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %.

Державна служба з питань праці нагадує, який розмір відрахувань може утримувати роботодавець із заробітної плати.

Зазначається, що відповідно до ст.128 КЗпП України, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, передбачених законодавством (при стягненні аліментів; відшкодуванні шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а також втратою годувальника; відшкодуванні збитків, заподіяних злочином; у разі коли особи, які купують товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами)- 50% заробітної плати.

Обмеження, встановлені частиною другою цієї статті, не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70%.

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