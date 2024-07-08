Гоструда напоминает, какую сумму отчислений может удерживать работодатель с заработной платы

При каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать 20%.

Государственная служба по вопросам труда напоминает, какой размер отчислений может удерживать работодатель с заработной платы.

Отмечается, что согласно ст.128 КЗоТ Украины, при каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных законодательством (при взыскании алиментов; возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью , а также потерей кормильца;возмещении ущерба, причиненного преступлением; в случае когда лица, покупающие товары в рассрочку, осуществляют выплаты по исполнительным документам) – 50% заработной платы.

Ограничения, установленные частью второй этой статьи, не распространяются на вычеты из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В этих случаях размер вычетов из заработной платы не может превышать 70%.

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