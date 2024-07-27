Деякі українці можуть вийти на заслужений відпочинок раніше 60 років.

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У Пенсійному фонді України пояснили, чи має право на дострокову пенсію особа, яка всиновила дитину з інвалідністю.

Згідно з пунктом 3 статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше як 15 років.

За наявності документів про народження дитини, де особа зазначена матір’ю, документів про визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення 6-річного віку та за наявності необхідного страхового стажу, може бути призначена дострокова пенсія за віком.

Раніше стало відомо, хто з пенсіонерів може отримати майже 1000 гривень доплати.

Також повідомлялося, який стаж потрібен для отримання соціальної пенсії у 2024 році та як її оформити.

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