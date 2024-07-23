Стало відомо, хто з пенсіонерів може отримати майже 1000 гривень доплати

Деякі пенсіонери мають право на отримання доплат у розмірі 944 гривні.

Деякі категорії українців можуть розраховувати на доплати та надбавки до пенсії. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Зокрема, деякі пенсіонери мають право на отримання доплат у розмірі 944 гривні. Такі доплати передбачено Законом України №646-IX від 02.06.2020 року.

Відповідно до законодавства, на доплати мають право пенсіонери у віці 80+, які отримують пенсію за віком, проживають одні та потребують стороннього догляду за станом здоров’я.

Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму людей, які втратили працездатність. Оскільки 2024 року такий прожитковий мінімум становить 2361 гривню, розмір щомісячної доплати до пенсії — 944 гривні.

Для оформлення доплат до пенсії для початку потрібно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії щодо необхідності стороннього догляду. З цим висновком, а також паспортом та ідентифікаційним кодом слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та написати заяву на оформлення доплат.

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