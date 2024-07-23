Стало известно, кто из пенсионеров может получить почти 1000 гривен доплаты

Некоторые пенсионеры имеют право на получение доплат в размере 944 грн.

Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на доплаты и прибавки к пенсии. Об этом сообщает издание «На пенсии».

В частности, некоторые пенсионеры имеют право на получение доплат в размере 944 грн. Такие доплаты предусмотрены Законом №646-IX от 02.06.2020 года.

Согласно законодательству, на доплаты имеют право пенсионеры в возрасте 80+, которые получают пенсию по возрасту, проживают одни и нуждаются в постороннем уходе за состоянием здоровья.

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума утративших трудоспособность людей. Поскольку в 2024 году такой прожиточный минимум составляет 2361 гривну, размер ежемесячной доплаты к пенсии – 944 гривны.

Для оформления доплат к пенсии для начала нужно получить заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постороннего ухода. С этим выводом, а также паспортом и идентификационным кодом следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и написать заявление на оформление доплат.

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