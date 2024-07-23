Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Стало известно, кто из пенсионеров может получить почти 1000 гривен доплаты

13:36, 23 июля 2024
Некоторые пенсионеры имеют право на получение доплат в размере 944 грн.
Стало известно, кто из пенсионеров может получить почти 1000 гривен доплаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на доплаты и прибавки к пенсии. Об этом сообщает издание «На пенсии».

В частности, некоторые пенсионеры имеют право на получение доплат в размере 944 грн. Такие доплаты предусмотрены Законом №646-IX от 02.06.2020 года.

Согласно законодательству, на доплаты имеют право пенсионеры в возрасте 80+, которые получают пенсию по возрасту, проживают одни и нуждаются в постороннем уходе за состоянием здоровья.

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума утративших трудоспособность людей. Поскольку в 2024 году такой прожиточный минимум составляет 2361 гривну, размер ежемесячной доплаты к пенсии – 944 гривны.

Для оформления доплат к пенсии для начала нужно получить заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постороннего ухода. С этим выводом, а также паспортом и идентификационным кодом следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и написать заявление на оформление доплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не могут быть ограничены в условиях военного положения право на свободу и личную неприкосновенность, право на судебную защиту, презумпция невиновности и право на защиту – Конституционный Суд Украины

Конституцией и актами, которыми введено военное положение и соответственно механизм ограничения конституционных прав и свобод в условиях военного положения, не определены возможности ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, права на судебную защиту, презумпции невиновности и права на защиту.

Иски о возобновлении на работе и о взыскании алиментов не могут предъявляться по фактическому месту жительства, если оно отличается от зарегистрированного – Верховный Суд

Обращение истца в суд с иском по месту его нахождения без подтверждения регистрации не отвечает требованиям статьи 28 ГПК – Объединенная палата КГС Верховного Суда.

Кабмин опубликовал новую редакцию порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий

Подать заявление о получении статуса УБД можно будет через Портал Дія.

Уклонисты не смогут перерегистрировать авто, если находятся в розыске или имеют долги по штрафам ТЦК

Среди основных причин отказа перерегистрации авто в Дії – наличие исполнительных производств или розыск полицией.

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения до ноября

Президент Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до середины ноября.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова