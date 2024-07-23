Турция поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру после российских атак

Посол Турции обсудил с Минэнерго Украины планы сотрудничества в восстановлении энергетики.

Источник фото: mev.gov.ua

Турция готова помочь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры и способствовать увеличению мощностей распределенной генерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном. Она рассказала господину послу о сложной ситуации в энергосистеме Украины, вызванной массированными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.

«В условиях кризисной ситуации в энергетике, когда россия постоянно атакует и системно разрушает энергетическую инфраструктуру, важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе», - отметила Гринчук.

Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества в восстановлении украинского энергосектора, поставке необходимого оборудования и привлечении технической и экспертной поддержки турецких специалистов.

Светлана Гринчук также подчеркнула важность реализации положений Формулы мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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