В Черкасской области отец во время ссоры едва не зарезал сына

Мужчина нанес телесное повреждение охотничьим ножом своему сыну.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении 67-летнему мужчине по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, во время распития алкоголя между отцом и его 38-летним сыном возникла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил в руки охотничий нож и нанес им удар пострадавшему в живот.

Следствием семейной драки для сына стало проникающее ранение брюшной полости и госпитализация.

Правоохранители задержали отца, а суд применил к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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