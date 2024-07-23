В ряде областей отменили одну очередь отключений электроэнергии

В 10 областях отменили одну очередь отключения света из-за активизации работы СЭС.

Источник фото: teplocel.com.ua

Благодаря активизации работы СЭС во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях к 14:00 отменяется одна очередь отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В то же время, отметили там, с 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.