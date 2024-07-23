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У низці областей скасували одну чергу відключень електроенергії

11:12, 23 липня 2024
У 10 областях скасували одну чергу відключення світла через активізацію роботи СЕС.
У низці областей скасували одну чергу відключень електроенергії
Джерело фото: teplocel.com.ua
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Завдяки активізації роботи СЕС у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях до 14:00 скасовується одна черга відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Водночас, зазначили там, з 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень.

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