У низці областей скасували одну чергу відключень електроенергії

У 10 областях скасували одну чергу відключення світла через активізацію роботи СЕС.

Джерело фото: teplocel.com.ua

Завдяки активізації роботи СЕС у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях до 14:00 скасовується одна черга відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Водночас, зазначили там, з 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень.

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