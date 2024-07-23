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Для Харкова планують запровадити диференційовані повітряні тривоги – що це означає

12:42, 23 липня 2024
За словами Ігоря Терехова, це має полегшити умови роботи для бізнесу.
Для Харкова планують запровадити диференційовані повітряні тривоги – що це означає
Джерело фото: Getty Images
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До середини осені поточного року у Харкові можуть запровадити диференційовані повітряні тривоги – окремо для міста та області. Про це міський голова Ігор Терехов сказав в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Ми сьогодні працюємо над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на Харківську область», – сказав він.

Терехов сподівається, що такий механізм запрацює вже восени цього року. За його словами, це не тільки допоможе поліпшити життя харків'янам, але й полегшить умови роботи для бізнесу.

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