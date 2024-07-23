До Києва повертається спека: синоптики назвали дату

Синоптики прогнозують спочатку повернення дощів, а згодом й повернення 30-градусної спеки.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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У Києві останніми днями температура повітря нормалізувалась. Однак наприкінці тижня погода зміниться. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики прогнозують спочатку повернення дощів, а згодом й повернення 30-градусної спеки.

Так, погоду на поточному тижні по Київщині формуватиме поле зниженого тиску, тому на небі буде більше хмар. Водночас переважатиме погода без опадів.

«Наприкінці робочого тижня очікуємо місцями на короткочасні літні грозові дощі», - зазначили синоптики.

Температура у столиці до п'ятниці має тенденцію до незначного зниження.

«А от на вихідних знову повертаються денні максимуми близько +30», - попередили в Укргідрометцентрі.

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