Boeing та «Антонов» підписали угоду про спільне виробництво безпілотників

Українська оборонна промисловість отримає підтримку від Boeing.

Джерело фото: Breaking Defense

Корпорація Boeing та українська компанія «Антонов» підписали попередню угоду, яка може сприяти спільному виробництву безпілотних систем для України. Про це повідомляє Breaking Defense.

Згідно з меморандумом, для «Антонова» відкривається можливість отримати інженерну підтримку від Boeing, а також навчання, логістичну підтримку та технічне обслуговування безпілотників, зокрема ScanEagle від Boeing.

Гендиректор Boeing Тед Колберт зазначив, що ця угода «демонструє постійну співпрацю з «Антонов». Водночас гендиректор ДП «Антонов» Євген Гаврилов заявив, що ця угода може сприяти подальшому розвитку оборонної промисловості України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.