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Boeing та «Антонов» підписали угоду про спільне виробництво безпілотників

12:24, 23 липня 2024
Українська оборонна промисловість отримає підтримку від Boeing.
Boeing та «Антонов» підписали угоду про спільне виробництво безпілотників
Джерело фото: Breaking Defense
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Корпорація Boeing та українська компанія «Антонов» підписали попередню угоду, яка може сприяти спільному виробництву безпілотних систем для України. Про це повідомляє Breaking Defense.

Згідно з меморандумом, для «Антонова» відкривається можливість отримати інженерну підтримку від Boeing, а також навчання, логістичну підтримку та технічне обслуговування безпілотників, зокрема ScanEagle від Boeing.

Гендиректор Boeing Тед Колберт зазначив, що ця угода «демонструє постійну співпрацю з «Антонов». Водночас гендиректор ДП «Антонов» Євген Гаврилов заявив, що ця угода може сприяти подальшому розвитку оборонної промисловості України.

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