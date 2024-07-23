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Boeing и «Антонов» подписали соглашение о совместном производстве беспилотников

12:24, 23 июля 2024
Украинская оборонная промышленность получит поддержку от Boeing.
Boeing и «Антонов» подписали соглашение о совместном производстве беспилотников
Источник фото: Breaking Defense
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Корпорация Boeing и украинская компания «Антонов» подписали предварительное соглашение, которое может способствовать совместному производству беспилотных систем для Украины. Об этом сообщает Breaking Defense.

Согласно меморандуму, для «Антонова» открывается возможность получить инженерную поддержку от Boeing, а также обучение, логистическую поддержку и техническое обслуживание беспилотников, в частности ScanEagle от Boeing.

Гендиректор Boeing Тед Колберт отметил, что это соглашение «демонстрирует постоянное сотрудничество с «Антонов». В то же время гендиректор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов заявил, что это соглашение может способствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины.

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