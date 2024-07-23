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В Киев возвращается жара: синоптики назвали дату

12:06, 23 июля 2024
Синоптики прогнозируют сначала возвращение дождей, а затем и возвращение 30-градусной жары.
В Киев возвращается жара: синоптики назвали дату
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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В Киеве в последние дни температура воздуха нормализовалась. Однако в конце недели погода изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют сначала возвращение дождей, а затем и возвращение 30-градусной жары.

Так, погоду на текущей неделе по Киевщине будет формировать поле пониженного давления, поэтому на небе будет больше облаков. В то же время погода без осадков.

«В конце рабочей недели ожидаем местами кратковременные летние грозовые дожди», - отметили синоптики.

Температура в столице к пятнице имеет тенденцию к незначительному понижению.

«А вот в выходные снова возвращаются дневные максимумы около +30», - предупредили в Укргидрометцентре.

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