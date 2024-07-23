В Киев возвращается жара: синоптики назвали дату

В Киеве в последние дни температура воздуха нормализовалась. Однако в конце недели погода изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют сначала возвращение дождей, а затем и возвращение 30-градусной жары.
Так, погоду на текущей неделе по Киевщине будет формировать поле пониженного давления, поэтому на небе будет больше облаков. В то же время погода без осадков.
«В конце рабочей недели ожидаем местами кратковременные летние грозовые дожди», - отметили синоптики.
Температура в столице к пятнице имеет тенденцию к незначительному понижению.
«А вот в выходные снова возвращаются дневные максимумы около +30», - предупредили в Укргидрометцентре.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.