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Для Харькова планируют ввести дифференцированные воздушные тревоги – что это значит

12:42, 23 июля 2024
По словам Игоря Терехова, это должно облегчить условия работы для бизнеса.
Для Харькова планируют ввести дифференцированные воздушные тревоги – что это значит
Источник фото: Getty Images
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До середины осени этого года в Харькове могут ввести дифференцированные воздушные тревоги – отдельно для города и области. Об этом городской голова Игорь Терехов сказал в интервью «РБК-Украина».

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги и распознавать цели, которые летят в Харьков и летят на Харьковскую область», – сказал он.

Терехов надеется, что такой механизм заработает уже осенью этого года. По его словам, это не только поможет улучшить жизнь харьковчанам, но и облегчит условия работы для бизнеса.

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