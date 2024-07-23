Для Харькова планируют ввести дифференцированные воздушные тревоги – что это значит

По словам Игоря Терехова, это должно облегчить условия работы для бизнеса.

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До середины осени этого года в Харькове могут ввести дифференцированные воздушные тревоги – отдельно для города и области. Об этом городской голова Игорь Терехов сказал в интервью «РБК-Украина».

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги и распознавать цели, которые летят в Харьков и летят на Харьковскую область», – сказал он.

Терехов надеется, что такой механизм заработает уже осенью этого года. По его словам, это не только поможет улучшить жизнь харьковчанам, но и облегчит условия работы для бизнеса.

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