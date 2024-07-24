На Черкащині батько під час сварки ледь не зарізав сина

Чоловік наніс тілесне ушкодження мисливським ножем своєму сину.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру 67-річному чоловіку за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, під час розпивання алкоголю між батьком та його 38-річним сином виникла сварка. В ході конфлікту чоловік схопив до рук мисливського ножа і наніс ним удар потерпілому в живіт.

Наслідком сімейної сутички для сина стало проникаюче поранення черевної порожнини та госпіталізація.

Правоохоронці затримали батька, а суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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