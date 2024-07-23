Туреччина допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру після російських атак

Посол Туреччини обговорив з Міненерго України плани співпраці у відновленні енергетики.

Джерело фото: mev.gov.ua

Туреччина готова допомогти Україні у відновленні енергетичної інфраструктури та сприяти збільшенню потужностей розподіленої генерації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном. Вона розповіла пану послу про складну ситуацію в енергосистемі України, спричинену масованими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

«В умовах кризової ситуації в енергетиці, коли росія постійно атакує і системно руйнує енергетичну інфраструктуру, важливим завданням є проведення ремонтів і відновлення енергооб’єктів, де це можливо, а також підвищення енергонезалежності українців через розвиток розподіленої генерації. І ми радо вітаємо участь турецьких компаній у цьому важливому процесі», — зазначила Гринчук.

Сторони обговорили напрямки двосторонньої співпраці у відновленні українського енергосектору, постачанні необхідного обладнання та залученні технічної та експертної підтримки турецьких фахівців.

Світлана Гринчук також наголосила на важливості реалізації положень Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським.

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