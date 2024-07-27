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Дональд Трамп заявив, що повністю відновився після замаху та зняв пов’язку з вуха

15:05, 27 липня 2024
Трамп заявив, що вже відновився після замаху на нього та зняв останню пов'язку з вуха, пораненого внаслідок стрілянини.
Дональд Трамп заявив, що повністю відновився після замаху та зняв пов’язку з вуха
Фото: Getty Images
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Кандидат у президенти США Дональд Трамп вперше з'явився на публіці без пов'язки на правому вусі після замаху та заявив, що він повністю відновився. Про це повідомляє Bloomberg.

«Як бачите, я добре одужав і фактично щойно зняв останню пов'язку з вуха», - сказав він під час виступу на заході у Флориді 26 липня.

Виступ Трампа у п'ятницю відбувся в закритому приміщенні. Після стрілянини штаб республіканця ще не проводив мітинги на відкритому просторі.

Видання зазначає, що промова Трампа стала частиною сплеску передвиборчої активності республіканця за останній тиждень, адже він готується до протистояння з новим опонентом після виходу президента США Джо Байдена з виборчих перегонів. Трамп перейшов у наступ проти потенційного кандидата від Демократичної партії та чинного віцепрезидента Камали Харріс.

Як повідомлялося, на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії.

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