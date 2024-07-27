6 тысяч долларов за гидрокостюм и ласты: в Винницкой области будут судить мужчин, которые пытались переправить военнообязанного в Молдову

Будут судить четырех жителей Винницкой области, которые способствовали нелегальному бегству военнообязанного за границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.
Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 4-х жителей Винницкой области по обвинению в организации и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины совершено по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Установлено, что правонарушители за 6 тысяч долларов обязывались содействовать незаконному пересечению через государственную границу жителю Винницкого района.
Отмечается, что злоумышленники сообщили военнообязанному заранее разработанному маршруту, условиям и порядку действий во время переправки через госграницу, а также для этих целей приготовили гидрокостюм и ласты.
Реализуя свое преступное намерение, они из Винницы, с пересадкой неподалеку от Тульчинского района, автомобилями привезли военнообязанного в Ямполь. Там они намеревались незаконно переправить мужчину через реку Днестр на территорию Республики Молдова.
Задержали 2 мужчин во время движения в направлении государственной границы Украины с Республикой Молдова.
В ходе досудебного расследования по результатам проведенных негласных следственных действий еще двое правонарушителей сообщили о подозрении в совершении указанного преступления.
Такое преступление карается лишением свободы сроком от 7 до 9 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
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