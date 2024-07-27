6 тысяч долларов за гидрокостюм и ласты: в Винницкой области будут судить мужчин, которые пытались переправить военнообязанного в Молдову

Злоумышленники намеревались незаконно переправить мужчину через реку Днестр на территорию Молдовы.

Будут судить четырех жителей Винницкой области, которые способствовали нелегальному бегству военнообязанного за границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 4-х жителей Винницкой области по обвинению в организации и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины совершено по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Установлено, что правонарушители за 6 тысяч долларов обязывались содействовать незаконному пересечению через государственную границу жителю Винницкого района.

Отмечается, что злоумышленники сообщили военнообязанному заранее разработанному маршруту, условиям и порядку действий во время переправки через госграницу, а также для этих целей приготовили гидрокостюм и ласты.

Реализуя свое преступное намерение, они из Винницы, с пересадкой неподалеку от Тульчинского района, автомобилями привезли военнообязанного в Ямполь. Там они намеревались незаконно переправить мужчину через реку Днестр на территорию Республики Молдова.

Задержали 2 мужчин во время движения в направлении государственной границы Украины с Республикой Молдова.

В ходе досудебного расследования по результатам проведенных негласных следственных действий еще двое правонарушителей сообщили о подозрении в совершении указанного преступления.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от 7 до 9 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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