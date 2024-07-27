Як китайські виробники електромобілів обходять мита ЄС: подробиці

Нові мита стимулюють локалізацію виробництва.

Китайські виробники електромобілів активно розширюють свою діяльність у Європі, щоб уникнути впливу нових мит ЄС, які спрямовані на зменшення їхньої цінової переваги над місцевими виробниками. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз підвищив мита на китайські електромобілі до 48%, що змусило нове покоління китайських виробників екологічно чистих автомобілів об'єднуватися з місцевою промисловістю. Це дозволить їхнім автомобілям вважатися місцевими, а не імпортованими, що допоможе уникнути підвищення цін для споживачів або збитковості.

Chery Automobile Co. спільно з іспанською Ebro-EV Motors незабаром представить модель Omoda E5. У Польщі міські автомобілі T03 від китайського виробника Leapmotor вже сходять з конвеєра, що належить Stellantis NV, виробнику Jeep і Fiat. Тим часом, BYD Co. оголосила про плани створення власного заводу в Угорщині, а також розглядає можливість будівництва ще одного заводу в Туреччині.

Chery планує розпочати виробництво на колишньому заводі Nissan Motor Co. поблизу порту Барселони до кінця року. У співпраці з Ebro, вони планують виготовляти 150 000 автомобілів щороку на іспанському заводі до 2029 року. Автомобілі будуть збирати з частково розібраних комплектів, що дозволить уникнути мит ЄС, які застосовуються до готових автомобілів.

Європейська комісія ще з'ясовує, як нові тарифи будуть застосовуватися до спільних підприємств, які не були частиною антисубсидійного розслідування. Це лише один з напрямків глобальної торговельної суперечки. США вже запровадили мита на китайський імпорт електромобілів, які можуть досягати 100%. ЄС зайняв більш м'яку позицію, адже йому потрібні дешеві електромобілі для досягнення цілі щодо припинення продажів авто з двигуном внутрішнього згоряння до 2035 року.

Незважаючи на те, що китайські виробники електромобілів наразі займають менше 10% ринку в Європі, цей регіон є найприбутковішою торговою точкою для таких компаній, як Nio Inc. і Xpeng Inc. Китайські компанії шукають шляхи обходу європейських тарифів, щоб уникнути втрат прибутку або збільшення цін для клієнтів. За даними BloombergNEF, орієнтовна маржа для державного SAIC MG4 EV може впасти з 25% до лише 1%.

Виробники вже ведуть переговори з європейськими урядами щодо будівництва заводів. SAIC розглядає можливість створення виробничого майданчика в Іспанії. Volvo Car AB, шведський виробник автомобілів, що належить Geely, прискорив плани щодо виробництва нової моделі EX30 у Бельгії. Leapmotor цього літа почав збірку повністю електричного T03 у Польщі на виробничому майданчику, що належить Stellantis.

Локалізація виробництва в Європі може залучити виробників автомобільних запчастин. Аналітик Citigroup Харальд Хендріксе зазначив, що є багато можливостей для партнерства в умовах тиску витрат: "Невдовзі всі європейці будуть робити якісь китайські автомобілі, чи то в Китаї, чи в Європі", – зауважив він.

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