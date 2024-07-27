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30 тисяч гривень за допомогу в ухиленні від служби: підозрюють завідувача відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини

18:59, 27 липня 2024
За «винагороду» він пообіцяв вплинути на прийняття рішення посадовими особами ЛКК про наявність у чоловіка хронічного захворювання та в подальшому направлення на МСЕК для присвоєння відповідної групи інвалідності.
30 тисяч гривень за допомогу в ухиленні від служби: підозрюють завідувача відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини
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Завідувача відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини підозрюють в  отриманні хабаря за «вирішення питання» щодо ухилення від військової служби. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури повідомлено про підозру завідувачу відділення одного з медзакладів Криворізького району за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний одержав від місцевого мешканця, який підлягає мобілізації, неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч гривень.

За «винагороду» він пообіцяв вплинути на прийняття рішення посадовими особами лікарсько-консультативної комісії про наявність у чоловіка хронічного захворювання та в подальшому направлення на МСЕК для присвоєння відповідної групи інвалідності.

Це дозволило б чоловіку отримати відстрочку від мобілізації.

У ході обшуків за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного було вилучено документацію, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

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