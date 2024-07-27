На підприємстві стався нещасний випадок: які дії роботодавця

Дії керівника робіт та роботодавця у разі нещасного випадку на підприємстві.

Пенсійний фонд України нагадав дії керівника робіт та роботодавця у разі нещасного випадку на підприємстві.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві проводяться відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337.

Якщо стався нещасний випадок на виробництві:

Керівник робіт / уповноважена особа:

терміново організовує надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечує у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;

повідомляє роботодавця про нещасний випадок;

забезпечує збереженість робочого місця / обладнання постраждалого до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку;

Роботодавець:

надає уповноваженим органам повідомлення про нещасний випадок;

утворює комісію з розслідування нещасного випадку та створює належні умови для її роботи;

розглядає матеріали розслідування нещасного випадку;

затверджує підготовлений комісією Акт нещасного випадку, надсилає його та документи, які до нього додаються, уповноваженим органам і установам, потерпілому, членам його родини;

видає наказ про вжиття заходів до запобігання подібних нещасних випадків та складає відомості про наслідки нещасного випадки.

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