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Что делать, если в «Дії» не отображается пенсионное удостоверение

07:19, 28 июля 2024
Специалисты Пенсионного фонда объяснили причину и подсказали, как поступить.
Что делать, если в «Дії» не отображается пенсионное удостоверение
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В Пенсионном фонде ответили, почему в «Дії» может не отражаться пенсионное удостоверение.

Согласно статье 44 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения.

Средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг («Портал Дія») с помощью мобильного приложения «Дія» может дополнительно формироваться отображение в электронной форме информации, содержащейся в пенсионном удостоверении. На сегодняшний день у «Действия» есть пенсионные удостоверения, выданные с 2014 года.

"Чтобы ваше пенсионное удостоверение отражалось средствами «Дії», необходимо подать в Пенсионный фонд Украины заявление о замене пенсионного удостоверения", - отметили в ПФУ.

Подать заявление по оформлению / замене пенсионного удостоверения можно в любое удобное отделение обслуживания граждан (сервисного центра) Пенсионного фонда Украины или дистанционно – через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

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