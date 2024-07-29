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70% украинцев получают пенсию на уровне и за чертой бедности, – Лубинецня

17:27, 29 июля 2024
В то же время, по словам Уполномоченного, вызывает обеспокоенность уменьшение численности пенсионеров в Украине.
70% украинцев получают пенсию на уровне и за чертой бедности, – Лубинецня
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Как сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, 70% украинцев получают пенсию на уровне и за чертой бедности.

По его словам, к нему постоянно поступают обращения граждан относительно низкого размера пенсии, несоответствия ее размера к продолжительности страхового стажа и социальной несправедливости при назначении пенсии, однако почти 70% украинцев по состоянию на начало 2024 года в Украине получали пенсию в размере ниже и на уровне бедности, определенной ООН для стран Центральной и Восточной Европы.

В то же время, отмечает Лубинец, вызывает обеспокоенность уменьшение численности пенсионеров в Украине почти на 400 тысяч.

«Если в начале этого года пенсию получали 10,5 млн человек, то сейчас только 10,1 млн человек», - подчеркнул Уполномоченный.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что делать, если в «Дії» не отображается пенсионное удостоверение.

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