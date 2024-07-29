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Банки готовятся к снижению ставок по депозитам, — опрос

13:00, 29 июля 2024
Ставки по депозитам будут падать, – Нацбанк.
Банки готовятся к снижению ставок по депозитам, — опрос
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Практически все финансовые учреждения предполагают дальнейшее снижение ставок по депозитам как для домохозяйств, так и корпораций в течение ближайших 12 месяцев. Об этом говорится в опросе о банковском фондировании НБУ (III квартал 2024 года).

В третьем квартале финансовые учреждения в целом прогнозируют повышение объема обязательств. Согласно оценкам респондентов, рост привлечения средств ожидается как от частных лиц, так и бизнес-сектора.

Согласно результатам опроса, средняя стоимость фондирования снижалась четвёртый квартал подряд.

Самый высокий уровень за весь период опросов, начиная со второго квартала 2021 года, зафиксирован среди респондентов, отметивших снижение затрат на средства как для бизнеса, так и населения.

Во II квартале респонденты отметили значительный рост обязательств банков в целом. Большинство финучреждений сообщило о росте объемов средств как домохозяйств, так и корпораций.

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