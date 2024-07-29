Требования по дресс-коду в школе нарушают право учащихся на самовыражение, — образовательный омбудсмен

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает незаконным дресс-код в Минской гимназии на Черниговщине.

Иллюстративное фото из открытых источников

Украинским законодательством не предусмотрены запреты и ограничения внешнего вида, в том числе для участников образовательного процесса, в том числе учащихся средних общеобразовательных учреждений. Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает «Суспільне».

Поэтому, по его словам, подобные требования в Минской гимназии на Черниговщине незаконны.

На официальном сайте образовательного омбудсмена также указано, что учащиеся имеют право самовыражаться именно через одежду.

Горбачев подчеркнул. что каждый ученик имеет право на самовыражение, собственное отношение к жизни и выражение собственного мнения. В частности, это относится и к одежде.

«Поэтому никто не может запрещать ребенку и его родителям самостоятельно и свободно выбирать одежду для обучения, ее форму, цвет и стиль. Конечно, нужно осознавать и учитывать, что одежда должна быть пристойной, опрятной, удобной, соответствовать сезону и осторожно, без давления воспитывать у ребенка понимание, что не всю одежду можно носить в школу», – отметил Сергей Горбачев.

Ранее в Минской гимназии Черниговской области ввели дресс-код. Он предусматривает целый ряд требований к внешнему виду учащихся и определенный перечень запретов для них.

Директор гимназии Татьяна Хоменко рассказала, что эти рекомендации существовали всегда, однако произошло усиление.

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