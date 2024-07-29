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Вимоги щодо дрес-коду в школі порушують право учнів на самовираження, — освітній омбудсмен

15:59, 29 липня 2024
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає незаконним дрес-код у Менській гімназії на Чернігівщині.
Вимоги щодо дрес-коду в школі порушують право учнів на самовираження, — освітній омбудсмен
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Українським законодавством не передбачені заборони та обмеження щодо зовнішнього вигляду в тому числі для учасників освітнього процесу, зокрема учнів середніх загальноосвітніх закладів. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, передає «Суспільне».

Тому, за його словами, подібні вимоги у Менській гімназії на Чернігівщини є незаконними.

На офіційному вебсайті освітнього омбудсмена також вказано, що учні мають право самовиражатися саме через одяг.

Горбачов наголосив. що кожен учень має право на самовираження, на власне ставлення до життя та висловлення власної думки. Зокрема, це стосується й одягу.

«Тому ніхто не може забороняти дитині і її батькам самостійно й вільно обирати одяг для навчання, його форму, колір та стиль. Звичайно, потрібно усвідомлювати та враховувати, що одяг має бути пристойним, охайним, зручним, відповідати сезону та обережно, без тиску виховувати в дитини розуміння, що не весь одяг можна носити до школи», – зазначив Сергій Горбачов.

Раніше у Менській гімназії на Чернігівщині ввели дрес-код. Він передбачає цілу низку вимог до зовнішнього вигляду учнів та певного переліку заборон для них.

Директорка гімназії Тетяна Хоменко розповіла, що ці рекомендації існували завжди, проте відбулось певне посилення.

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