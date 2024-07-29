Банки готуються до зниження ставок за депозитами, — опитування

Ставки за депозитами будуть падати, - Нацбанк.

Практично всі фінансові установи передбачають подальше зниження ставок по депозитах для як домогосподарств, так і корпорацій протягом найближчих 12 місяців. Про це свідчать результати Опитування про банківське фондування НБУ (III квартал 2024 року).

У третьому кварталі фінансові установи загалом прогнозують підвищення обсягу зобов'язань. Згідно з оцінками респондентів, зростання залучення коштів очікується як від приватних осіб, так і від бізнес-сектору.

Згідно з результатами опитування, середня вартість фондування знижувалася четвертий квартал поспіль.

Найвищий рівень за весь період опитувань, починаючи з другого кварталу 2021 року, зафіксовано серед респондентів, які відзначили зниження витрат на кошти як для бізнесу, так і для населення.

У ІI кварталі респонденти відзначили значне зростання зобов’язань банків у цілому. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягів коштів як домогосподарств, так і корпорацій.

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