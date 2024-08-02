На Київщині чоловік під час сварки кинув гранату в дружину та сина — жінка загинула

Внаслідок вибуху жінка отримала несумісні із життям тілесні ушкодження, а син зазнав осколкових поранень.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який під час сварки, у стані алкогольного сп’яніння, кинув гранату в дружину та сина, у результаті вибуху жінка померла, а син зазнав осколкових поранень. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Чоловікові повідомлено про підозру в умисному вбивстві, замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з бойовими бойовими припасами (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даним слідства, між підозрюваним та його дружиною вдома виник словесний конфлікт. За жінку заступився їх син і зробив зауваження батькові з приводу його поведінки.

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння чоловік дістав гранату і кинув її на підлогу кімнати.

Внаслідок вибуху жінка отримала несумісні із життям тілесні ушкодження, а син зазнав осколкових поранень.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.